Conte “deve fare i conti” anche con altri addii tra i 5 Stelle?

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie…”. Quando gli viene chiesto di commentare il clima interno al gruppo parlamentare, in attesa delle prossime mosse del leader in pectore Giuseppe, il deputato M5S Gianluca Vacca scomoda il poeta Ungaretti. La situazione è tesa e gli indugi dell’ex premier sntano molti eletti. Per questo circolano con insistenza voci di corridoio, indiscrezioni che parlano di una imminente diaspora dei malpancisti. Al centro dei malumori ci sarebbero le presunte, mancate garanzie, da parte dell”avvocato del popolo’, sull’abolizione della regola dei due mandati, blindata da Beppe Grillo con buona pace della vecchia guardia. Alcuni di questi rumors finisconosulla stampa: i diretti interessati, come Vacca, appunto, smentiscono di voler abbandonare il Movimento. Ma non negano il sentimento di ...