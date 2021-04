Consegnata la prima AMI-100% èlectric

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Federica Levy, 16 anni, è lacliente in Italia a cui è statala Citroèn AMI-.Simbolo di indipendenza e libertà per spostarsi quotidianamente, rappresenta la soluzione di mobilità rivoluzionaria e anticonformista del marchio del double chevron, totalmente elettrica e accessibile a partire dai 14 anni, che risponde alle sfide degli spostamenti urbani nel rispetto dell’ambiente. Agile e compatta, semplifica i percorsi in città e il parcheggio. Confortevole e protettiva, accoglie comodamente due persone sedute una di fianco all’altra, in un abitacolo spazioso, chiuso, riscaldato e luminoso. Permette l’accesso alle zone nei centri città, incluse quelle riservate ai veicoli a basse emissioni, con una guida facile e silenziosa. La sua autonomia di 75 km è perfettamente adatta agli spostamenti ...