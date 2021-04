Consegna di vino con biglietto fascista | il rider lo strappa | licenziato

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Bologna, 28 aprile 2021 – Winelivery, ilile viene. Peculiare la vicenda di Luca Nisco, 30 anni,dal suo lavoro diper aver fatto a pezzi ilcon una dedica inneggiante al Duce. La piattaforma chevini a domicilio hail fattorino per la condotta scorretta, ma Luca Nisco intende ricorrere alle vie legali. Bologna, Winelivery: il bigliettinoWinelivery è una piattaforma attiva in diverse città che assicura consegne di bottiglie difresche e pronte per essere stappate in 30 minuti dall’ordine. L’ordine può essere accompagnato da una dedica, che poi viene trascritta dal personale del ...

...in accompagnamento a delle bottiglie di. Per questo, per "aver violato la privacy" e per aver adottato un "comportamento scorretto", un fattorino è stato licenziato. È successo per una...e ladel materiale didattico " consistente in una valigetta professionale con 4 bicchieri ... kit libri, quaderno di degustazione e scatola con 41 campioni numerati per le degustazioni di,...Bologna – Una storia destinata a far discutere. Quella di Luca Nisco, trentenne di Pietrelcina, che lavora a Bologna come rider. Luca operava per conto di Winelivery, la piattaforma che permette di re ...Un rider di Winelivery è stato licenziato per aver strappato un biglietto inneggiante al Duce che accompagnava la sua consegna.