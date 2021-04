Confindustria Campania, estensione della campagna vaccinale alle attività economiche: siglata l’intesa in Regione (Di mercoledì 28 aprile 2021) Per accelerare la campagna vaccinale e puntare ad un rafforzamento e tutela della ripresa economica, il 26 aprile scorso è stato firmato il “Protocollo d’Intesa per l’estensione della campagna vaccinale anti-Covid19 alle attività economiche e produttive” che fa seguito all’Accordo nazionale del 6 aprile u.s.. Il Protocollo prevede la possibilità di somministrare i vaccini a datori di lavoro e dipendenti, sempre su base volontaria, direttamente nei locali aziendali o nei siti individuati delle aree industriali. Le somministrazioni saranno eseguite da personale medico competente. La campagna dovrebbe prendere il via al termine della copertura immunitaria dei soggetti fragili, quando ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Per accelerare lae puntare ad un rafforzamento e tutelaripresa economica, il 26 aprile scorso è stato firmato il “Protocollo d’Intesa per l’anti-Covid19e produttive” che fa seguito all’Accordo nazionale del 6 aprile u.s.. Il Protocollo prevede la possibilità di somministrare i vaccini a datori di lavoro e dipendenti, sempre su base volontaria, direttamente nei locali aziendali o nei siti individuati delle aree industriali. Le somministrazioni saranno eseguite da personale medico competente. Ladovrebbe prendere il via al terminecopertura immunitaria dei soggetti fragili, quando ...

Confindustria Campania, estensione della campagna vaccinale alle attività economiche: siglata l'intesa in Regione - Ildenaro.it Il Denaro Confindustria Campania, estensione della campagna vaccinale alle attività economiche: siglata l’intesa in Regione Per accelerare la campagna vaccinale e puntare ad un rafforzamento e tutela della ripresa economica, il 26 aprile scorso è stato firmato il “Protocollo ...

Vaccini, aziende pronte “Le vaccinazioni nelle fabbriche irpine potrebbero cominciare già a fine maggio. Qui siamo pronti, abbiamo anticipato i tempi”. Così il presidente di Confindustria, Emilio De Vizia, che mercoledì scor ...

