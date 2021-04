Conferenza stampa Solskjaer: «Roma grande squadra, ho le maglie di Totti e De Rossi» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ole Gunnar Solskjaer ha parlato alla vigilia di Manchester United-Roma Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata di Europa League contro la Roma. Roma – «La Roma è una grande squadra con una grande storia e io ho la maglietta firmata da Totti e De Rossi, ci ho giocato contro. Non li abbiamo seguiti tantissimo, ma da quando sappiamo che sono i nostri avversari li abbiamo studiati e penso che siamo pronti. Non volevo mancare di rispetto i tifosi della Roma dicendo che non conoscevo i giocatori. Noi abbiamo fatto molto bene per arrivare a questa ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ole Gunnarha parlato alla vigilia di Manchester United-Ole Gunnar, allenatore del Manchester United, ha parlato inalla vigilia della semifinale di andata di Europa League contro la– «Laè unacon unastoria e io ho latta firmata dae De, ci ho giocato contro. Non li abbiamo seguiti tantissimo, ma da quando sappiamo che sono i nostri avversari li abbiamo studiati e penso che siamo pronti. Non volevo mancare di rispetto i tifosi delladicendo che non conoscevo i giocatori. Noi abbiamo fatto molto bene per arrivare a questa ...

