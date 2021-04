Conferenza stampa Fonseca | «United favorito ma la Roma è ambiziosa»

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Paulo, allenatore della, ha parlato inalla vigilia del match di Europa League contro il ManchesterPaulo, allenatore della, ha parlato inalla vigilia del match di Europa League contro il Manchester. Le sue dichiarazioni. MANCHESTER– «È una partita importantissima. Non sempre arriviamo in una semifinale, capiamo l’importanza del momento. Abbiamo visto i nostri tifosi ed è importante sentire questo sostegno. Vogliamo lottare per loro e per il club». SMALLING E MKHITARYAN – «Questa partita è contro una grande squadra, magari la favorita per vincere la competizione. Abbiamo preparato bene la partita. Ho parlato ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? | La conferenza stampa di Paulo Fonseca e Chris Smalling alla vigilia di #ManUtdRoma - Antonio_Tajani : Oggi conferenza stampa sul rilancio del #Mezzogiorno. Siamo soddisfatti di quanto abbiamo ottenuto per il #Sud al q… - renatobrunetta : Pieno di intelligenza, equilibrio e sapienza: è così che voglio ricordare Massimo Bordin, voce storica di… - UnoQuasiNormale : RT @Radio32Info: Al via la conferenza stampa della rete dei numeri pari al#CampidoglioAll’InsegnaDiLottaAlleMafieEServiziSociali @liberainf… - CoreRomanista : ??? #Fonseca nella conferenza stampa pre #ManchesterUnitedRoma di #EuropaLeague: 'Rispettiamo il #ManchesterUnited,… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

Ufficio Stampa

Oggi non sono previsti aggiornamenti sulle previsioni, ma gli analisti attendono ladel presidente Jerome Powell (alle 20.30 in Italia) per avere degli indizi sulle prossime mosse ...Gerardo Gonzales: 'Hanno ucciso mio fratello' 'I poliziotti di Alameda hanno assassinato mio fratello', ha affermato in unaGerardo Gonzalez, fratello del 26enne. 'La sua morte era ...Una partita la cui importanza è stata sottolineata una volta di più da Paulo Fonseca. In conferenza stampa, il tecnico portoghese ha sottolineato la crucialità della sfida e la carica che i tifosi ...La Roma, dopo la sconfitta in campionato con il Cagliari, è pronta a scendere in campo all’Old Trafford contro il Manchester United nel match valevole pe ...