Confartigianato boccia l’ordinanza di zona rossa del Comune di Avetrana

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il prolungamento di tutte le misure previste per la, come introdotte dal capo V del DPCM del 2 marzo 2021, previsto neldell’Amministrazione comunale diè un provvedimento sbagliato ed assolutamente spropositato proprio perchè adottato in totale assenza di evidenza scientifica che ne giustifichi l’adozione, e cioè dei sacrosanti pareri dell’Asl e della Prefettura. Lapidario il giudizio a tal proposito di. Ad oggi non si ha conoscenza di alcuna documentazione che spieghi cosa sta accadendo ade soprattutto se sussistono gli elementi previsti dalle normative vigenti che giustifichino un provvedimento di tale portata. Intanto molti settori economici sono tenuti chiusi e lo sono dal lontano 15 marzo scorso, oltre sei settimana fa. ...

Gianni Lamioni , presidente di Confartigianato Grosseto, boccia le ultime decisioni del Presidente del Consiglio giudicandole poco efficaci per chi è oramai ad un passo dal collasso 'Le attuali ...... ma non solo, che nelle ultime settimane sono scesi in piazza per invocare il loro diritto a lavorare", Gianni Lamioni presidente di Confartigianato Grosseto boccia le ultime decisioni del Presidente ...