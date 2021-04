Conegliano-VakifBank Istanbul, Finale Champions League volley femminile: programma, orario, tv, streaming (Di mercoledì 28 aprile 2021) Conegliano affronterà il VakifBank Istanbul nella Finale della Champions League 2021 di volley femminile. L’appuntamento è per sabato 1° maggio (ore 17.00) all’AGSM Forum di Verona. Le venete avranno dunque il vantaggio di giocare in casa, anche se purtroppo non potranno beneficiare del sostegno dei propri tifosi, visto che l’atto conclusivo della massima competizione continentale sarà purtroppo a porte chiuse. Si preannuncia una vera e propria battaglia per la conquista del trofeo, le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno tutte le carte in regola per alzare al cielo il trofeo, ma dall’altra parte della rete ci sarà la solida formazione turca di Giovanni Guidetti. Conegliano si presenta all’appuntamento dopo aver liquidato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021)affronterà ilnelladella2021 di. L’appuntamento è per sabato 1° maggio (ore 17.00) all’AGSM Forum di Verona. Le venete avranno dunque il vantaggio di giocare in casa, anche se purtroppo non potranno beneficiare del sostegno dei propri tifosi, visto che l’atto conclusivo della massima competizione continentale sarà purtroppo a porte chiuse. Si preannuncia una vera e propria battaglia per la conquista del trofeo, le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno tutte le carte in regola per alzare al cielo il trofeo, ma dall’altra parte della rete ci sarà la solida formazione turca di Giovanni Guidetti.si presenta all’appuntamento dopo aver liquidato ...

Advertising

tw_fyvry : La Finale della Champions League di pallavolo femminile tra Conegliano e Vakifbank Istanbul andrà in onda in chiaro… - sportface2016 : #volley #CLVolleyW #Conegliano-#VakifBank in tv: ecco data, orario e come vedere la finale di Champions League 20… - JoadsonPastor : @tau_lins Luto pelo Conegliano e Vakifbank - mmkhufu : RT @secesecs: Potete dire quello che volete ma il gioco di Conegliano è proprio pazzesco. Non vedo l'ora di vedere la finale di Champions c… - secesecs : Potete dire quello che volete ma il gioco di Conegliano è proprio pazzesco. Non vedo l'ora di vedere la finale di C… -