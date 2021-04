Concorso straordinario, differenza tra posti accantonati 2020 e posti disponibili per assunzioni 2021 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Concorso straordinario di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'8 luglio 2020: 32.000 posti a disposizione, secondo una precisa distribuzione decisa a monte per classe di Concorso e regione. Risulteranno vincitori i docenti che, superata la prova con almeno 56/80, si collocheranno nel numero dei posti a bando per la classe di Concorso per cui partecipano nella regione scelta. I docenti che, seppure avranno superato la prova, si collocheranno oltre il numero dei posti a bando, potranno comunque conseguire l'abilitazione con le modalità stabilite dalla legge 159/2019. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 aprile 2021)di cui al DD n. 510 del 23 aprilee DD n. 783 dell'8 luglio: 32.000a disposizione, secondo una precisa distribuzione decisa a monte per classe die regione. Risulteranno vincitori i docenti che, superata la prova con almeno 56/80, si collocheranno nel numero deia bando per la classe diper cui partecipano nella regione scelta. I docenti che, seppure avranno superato la prova, si collocheranno oltre il numero deia bando, potranno comunque conseguire l'abilitazione con le modalità stabilite dalla legge 159/2019. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Concorso straordinario Liguria, a che punto è la correzione per ogni classe di concorso - orizzontescuola : Concorso straordinario Liguria, a che punto è la correzione per ogni classe di concorso - USR_Sicilia : Avviso Concorso straordinario per il ruolo I e II grado 2020. Pubblicazione sedi prove scritte suppletive - SLN_Magazine : Scuola, Consulcesi: “Boom di segnalazioni dopo concorso straordinario insegnanti” - OperaLibera : RT @VicenzaInLirica: Il @olimpicovicenza ospita la finale del Concorso lirico #TullioSerafin con un concerto straordinario aperto al pubbli… -