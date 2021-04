Concorso dirigenti scolastici 2017, Pittoni (Lega): presente alla consegna dei compiti. Al ministero le bozze dei contenziosi (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Stamattina ero presente all'attesa consegna dei compiti del Concorso dirigenti scolastici 2017. Prova che pare mostrare numerose anomalie, che la politica ha il dovere di approfondire. La vicenda mi sta particolarmente a cuore. Credo sia necessario e urgente intervenire a livello legislativo". Lo afferma il Senatore Mario Pittoni, Responsabile Dipartimento Scuola Lega e Vicepresidente Commissione Cultura Senato L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Stamattina eroall'attesadeidel. Prova che pare mostrare numerose anomalie, che la politica ha il dovere di approfondire. La vicenda mi sta particolarmente a cuore. Credo sia necessario e urgente intervenire a livello legislativo". Lo afferma il Senatore Mario, Responsabile Dipartimento Scuolae Vicepresidente Commissione Cultura Senato L'articolo .

