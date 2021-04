Concerto del Primo Maggio a Roma: il cast ufficiale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cresce l’attesa per l’imminente Concerto del Primo Maggio. Dopo l’annullamento dell’edizione 2020 per motivi di sicurezza, dovuti all’improvvisa emergenza sanitaria, il Concertone tornerà quest’anno ad animare la Capitale, svolgendosi all’aperto come da consuetudine. La pandemia cambia alcune delle carte in tavola, spostando la sede dalla tradizionale piazza San Giovanni in Laterano alla Cavea dell’Auditorium “Parco della Musica” di Roma. Inoltre, non ci sarà il calore del pubblico ad accompagnare gli artisti che si esibiranno. Il cast è composto da circa una quarantina di cantanti che si succederanno nelle oltre sei ore di spettacolo musicale, molti dei quali in presenza, altri in collegamento diretto. Auditorium Parco della Musica IL ConcertoNE DEL ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cresce l’attesa per l’imminentedel. Dopo l’annullamento dell’edizione 2020 per motivi di sicurezza, dovuti all’improvvisa emergenza sanitaria, ilne tornerà quest’anno ad animare la Capitale, svolgendosi all’aperto come da consuetudine. La pandemia cambia alcune delle carte in tavola, spostando la sede dalla tradizionale piazza San Giovanni in Laterano alla Cavea dell’Auditorium “Parco della Musica” di. Inoltre, non ci sarà il calore del pubblico ad accompagnare gli artisti che si esibiranno. Ilè composto da circa una quarantina di cantanti che si succederanno nelle oltre sei ore di spettacolo musicale, molti dei quali in presenza, altri in collegamento diretto. Auditorium Parco della Musica ILNE DEL ...

