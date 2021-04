“Con una donna ricca e matura”. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, non c’è pace. Altra voce, altro video (Di mercoledì 28 aprile 2021) Già la scorsa settimana avevamo beccato Andrea Zenga parlare del suo preunto tradimento alla bella Rosalinda Cannavò. Il tutto è scaturito qualche settimana fa, quando un famoso profilo Twitter “Agent Beast” ha insinuato che nella coppia Andrea Zenga – Rosalinda Cannavò ci fosse una terza persona, etichettandola come una facoltosa donna matura. Sempre stando a quanto sostiene l’account Twitter, spesso super informato in anticipazioni sul GF Vip, i due ex vipponi non starebbero neanche insieme e la loro storia sarebbe una specie di teatrino. Anche Rosalinda Cannavò, così come Andrea Zenga è voluta scendere e indagare l’argomento. (Continua dopo le ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Già la scorsa settimana avevamo beccatoparlare del suo preunto tradimento alla bella. Il tutto è scaturito qualche settimana fa, quando un famoso profilo Twitter “Agent Beast” ha insinuato che nella coppiaci fosse una terza persona, etichettandola come una facoltosa. Sempre stando a quanto sostiene l’account Twitter, spesso super informato in anticipazioni sul GF Vip, i due ex vipponi non starebbero neanche insieme e la loro storia sarebbe una specie di teatrino. Anche, così comeè voluta scendere e indagare l’argomento. (Continua dopo le ...

