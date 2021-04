Come d'incanto 2, Patrick Dempsey: "Canterò e ballerò. É un film sulla crisi di mezza età" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Patrick Dempsey ha rivelato qualche dettaglio di Come d'incanto 2, l'atteso sequel prodotto per Disney+ che continua la storia della principessa Giselle. Patrick Dempsey ha svelato i primi dettagli dell'atteso Come d'incanto 2 condividendo qualche anticipazione sul progetto diretto da Adam Shankman per Disney+. L'attore ha raccontato che è fantastico poter collaborare nuovamente con gli altri membri del cast, sottolineando che dovrà cantare e ballare, e trova fantastico poter offrire un po' di leggerezza durante questo periodo complicato. In un'intervista rilasciata a Variety Patrick Dempsey ha dichiarato parlando di Disenchanted: "Ogni anno pensavamo 'Lo faremo. Realizzeremo il sequel' ma nessuno riusciva a essere ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 aprile 2021)ha rivelato qualche dettaglio did'2, l'atteso sequel prodotto per Disney+ che continua la storia della principessa Giselle.ha svelato i primi dettagli dell'attesod'2 condividendo qualche anticipazione sul progetto diretto da Adam Shankman per Disney+. L'attore ha raccontato che è fantastico poter collaborare nuovamente con gli altri membri del cast, sottolineando che dovrà cantare e ballare, e trova fantastico poter offrire un po' di leggerezza durante questo periodo complicato. In un'intervista rilasciata a Varietyha dichiarato parlando di Disenchanted: "Ogni anno pensavamo 'Lo faremo. Realizzeremo il sequel' ma nessuno riusciva a essere ...

