Collegio Docenti determina criteri e modalità per attività didattica in presenza. Possibili lezioni da 45 minuti. Nota Sicilia (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'Usr per la Sicilia ha pubblicato la Nota esplicativa sul Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. La Nota ricorda anzitutto che le circolari/note di qualunque tipo non possono derogare alle disposizioni di legge, ma neanche possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni e ciò anche se si tratti di atti del tipo cd. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'Usr per laha pubblicato laesplicativa sul Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delleeconomiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. Laricorda anzitutto che le circolari/note di qualunque tipo non possono derogare alle disposizioni di legge, ma neanche possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni e ciò anche se si tratti di atti del tipo cd. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente L'articolo .

Advertising

anitalievore : dove una foto con t-shirt causa un collegio docenti straordinario. Contattatemi più avanti. Quando cercherete Oldies ?? - Monlue66 : @cicciogia Attendiamo il collegio docenti con Umberto Smaila - LaisaBendi : Collega durante il collegio docenti esordisce con 'Alcuni prèsidi fa'. Sono morta - laletterae : E così, in questo uggioso martedì in cui vorrei solo starmene a letto a leggere, mi tocca uscire di casa, affrontar… - mostro15119736 : @Nonha_stata @MArturoColognoM Esatto, è l’Istituto a cui i progetti vengono presentati. In genere il preside li ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Collegio Docenti Graduatorie GPS, a chi spetta controllo dei titoli, rettifica o conferma punteggio. Sentenza ... svolto sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai docenti, già inseriti in graduatoria e ... per cui deve confermarsi quanto già ritenuto dal Collegio in sede cautelare, ossia che "le operazioni di ...

Recovery plan, il testo potrebbe non essere chiuso. Ecco perchè Al temine del lavoro di valutazione e traduzione del piano in un atto legale , il Collegio dei ... Il giallo del reclutamento dei docenti Come dicevamo inizialmente, appare piuttosto improbabile un ...

Anno scolastico 2021/22: è obbligatoria l’adozione dei libri di testo? [GUIDA] Orizzonte Scuola AMERICA/VENEZUELA - Dimissioni e nomina del Vicario Apostolico di Caroní Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Il Santo Padre Francesco il 27 aprile ha accettato la rinuncia al governo pastorale del Vicariato Apostolico di Caroní (Venezuela), presentata da S.E. Mons. Felipe ...

Antonio Nicita nominato consulente della Commissione Ue (ANSA) - BRUXELLES, 27 APR - Antonio Nicita è stato nominato consigliere del comitato per il controllo normativo, organo indipendente all'interno della Commissione Ue che offre consulenze al collegio ...

... svolto sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai, già inseriti in graduatoria e ... per cui deve confermarsi quanto già ritenuto dalin sede cautelare, ossia che "le operazioni di ...Al temine del lavoro di valutazione e traduzione del piano in un atto legale , ildei ... Il giallo del reclutamento deiCome dicevamo inizialmente, appare piuttosto improbabile un ...Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Il Santo Padre Francesco il 27 aprile ha accettato la rinuncia al governo pastorale del Vicariato Apostolico di Caroní (Venezuela), presentata da S.E. Mons. Felipe ...(ANSA) - BRUXELLES, 27 APR - Antonio Nicita è stato nominato consigliere del comitato per il controllo normativo, organo indipendente all'interno della Commissione Ue che offre consulenze al collegio ...