Collegio di garanzia: il 5 maggio l’esame del ricorso del Catania contro la Figc (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Coni ha reso noto che il prossimo 5 maggio 2021, in occasione della prossima sessione di udienze della Prima Sezione, sarà trattato ed esaminato anche il ricorso presentato il 9 dicembre 2020 dal Catania contro la Figc, nonché contro la Procura Federale della Figc. Un ricorso che riguarda “l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del Coni, della decisione della Corte Federale d’Appello della Figc”, si legge nel comunicato, “depositata (completa di motivazioni) il 9 novembre 2020 e comunicata alla società istante in pari data, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla suddetta società avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Coni ha reso noto che il prossimo 52021, in occasione della prossima sessione di udienze della Prima Sezione, sarà trattato ed esaminato anche ilpresentato il 9 dicembre 2020 dalla, nonchéla Procura Federale della. Unche riguarda “l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del Coni, della decisione della Corte Federale d’Appello della”, si legge nel comunicato, “depositata (completa di motivazioni) il 9 novembre 2020 e comunicata alla società istante in pari data, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla suddetta società avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione ...

