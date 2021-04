Cna: “Scarsa specializzazione produttiva e contesto sfavorevole tra le cause principali del divario Nord-Sud” (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA – La carenza di specializzazioni produttive territoriali è una delle cause del divario socio-economico tra Mezzogiorno e resto d’Italia. E insieme ne rappresenta un indicatore altamente significativo. A rilevarlo una indagine del Centro studi Cna condotta sui cosiddetti Sistemi locali del lavoro ovvero le realtà territoriali caratterizzate da tessuti produttivi e imprenditoriali con connotazioni ben definite. Ad aver coniato questa definizione è stato l’Istat che li utilizza per disegnare una nuova geografia dell’occupazione. L’Istituto di statistica individua i Sistemi locali del lavoro (Sll) principalmente sulla scorta del pendolarismo, vale a dire degli spostamenti giornalieri che le persone effettuano dalle loro abitazioni ai luoghi di lavoro (e viceversa) che di solito si trovano in un comune detto attrattore, dal quale il Sistema prende il ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA – La carenza di specializzazioni produttive territoriali è una delledelsocio-economico tra Mezzogiorno e resto d’Italia. E insieme ne rappresenta un indicatore altamente significativo. A rilevarlo una indagine del Centro studi Cna condotta sui cosiddetti Sistemi locali del lavoro ovvero le realtà territoriali caratterizzate da tessuti produttivi e imprenditoriali con connotazioni ben definite. Ad aver coniato questa definizione è stato l’Istat che li utilizza per disegnare una nuova geografia dell’occupazione. L’Istituto di statistica individua i Sistemi locali del lavoro (Sll) principalmente sulla scorta del pendolarismo, vale a dire degli spostamenti giornalieri che le persone effettuano dalle loro abitazioni ai luoghi di lavoro (e viceversa) che di solito si trovano in un comune detto attrattore, dal quale il Sistema prende il ...

Advertising

Lopinionista : Cna: “Scarsa specializzazione produttiva e contesto sfavorevole tra le cause principali del divario Nord-Sud”… - cnanazionale : ??Sostenere lo sviluppo di specializzazioni produttive territoriali per far ripartire il #Mezzogiorno. Ad evidenziar… -