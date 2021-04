Claudia Ruggeri in accappatoio alza le gambe | fan impazziti – FOTO

(Di mercoledì 28 aprile 2021)dopo il bagno si mostra in, le suesono pazzesche, lo scatto sta facendo perdere la testa ai suoi follower Sta infuocando come sempre Instagram con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Claudia Ruggeri stanca delle critiche la cognata di Bonolis: “Mai raccomandata” - #Claudia #Ruggeri #stanca #delle - zazoomblog : Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi la clamorosa decisione - #Claudia #Ruggeri #Laura #Cremaschi - zazoomblog : Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi la clamorosa decisione - #Claudia #Ruggeri #Laura #Cremaschi… - zazoomblog : Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi lo faranno insieme: una decisione importante - #Claudia #Ruggeri #Laura… - zazoomblog : Miss Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi amiche: “Ci siamo iscritte all’università” - #Claudia #Ruggeri #Laura… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Ruggeri

Consumatore.com

non ha rivali. Da Avanti un altro sconvolge i social con il suo outfit: un fisico eccezionale e delle forme conturbanti Tutti la conoscono come Missanche se nei nella vita è ...Conè riuscita a stringere una bellissima amicizia. Di recente, Laura è stata attaccata sui social per aver pubblicato la richiesta di sospensione dal mutuo. Ai nostri microfoni ha ...Claudia Ruggeri dà il buongiorno ai suoi tantissimi follower, mostra un corpo da urlo e un sorriso stupendo, è meravigliosa, web in delirio.Abbiamo intervistato Laura Cremaschi, la regina del web di Avanti un altro. Ecco cosa ci ha raccontato in esclusiva la bella Laura.