Ciro Grillo | nuove prove a carico I genitori della ragazza | il suo corpo usato come trofeo

(Di mercoledì 28 aprile 2021)e l’accuso di stupro, la battaglia giudiziaria si inasprisce. Dopo Beppe, parlano anche ivittima. “Non è facile rimanere in silenzio davanti alle falsità che si continuano a scrivere e a dire sul conto di nostra figlia, aggiungendo dolore al dolore: il nostro e il suo. D’altro canto, sarebbe fin troppo facile smentirle sulla base di numerosi atti processuali che sconfessano certe arbitrarie ricostruzioni e che, per ovvie ragioni, non possono essere resi pubblici“. Uno sfogo che avviene attraverso l’avvocata Giulia Bongiorno e che è reso noto dall’Adnkronos. Iche accusa: falsità su nostra figlia “Abbiamo appreso, inoltre, che frammenti (frammenti!) ...

Il papà e la mamma della giovane che ha denunciato per stupro: "Ancora falsità su nostra figlia, spazzare via il fango" "Non è facile rimanere in silenzio davanti alle falsità che si continuano a scrivere e a dire sul conto di nostra figlia, ...La denuncia dei genitori della ragazza: 'Frammenti di video intimi vengono condivisi tra amici, come se il corpo di nostra figlia fosse un trofeo' (ANSA) ..."Non è facile rimanere in silenzio davanti alle falsità che si continuano a scrivere e a dire sul conto di nostra figlia, ...