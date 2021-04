Ciro Grillo, i genitori della ragazza: 'Il video gira tra amici come un trofeo' (Di mercoledì 28 aprile 2021) 'Abbiamo appreso che frammenti di video intimi vengono condivisi tra amici, come se il corpo di nostra figlia fosse un trofeo: qualcosa che ci riporta a un passato barbaro'. Così, attraverso il loro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 aprile 2021) 'Abbiamo appreso che frammenti diintimi vengono condivisi trase il corpo di nostra figlia fosse un: qualcosa che ci riporta a un passato barbaro'. Così, attraverso il loro ...

