Ciro Grillo, i genitori della ragazza che ha denunciato lo stupro: “Frammenti di video condivisi tra amici. Agiremo in sede legale” (Di mercoledì 28 aprile 2021) C’è un nuovo capitolo nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa e che è oggetto di indagine da parte della procura di Tempio Pausania in cui sono indagati Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. I genitori della ragazza attraverso il loro legale, Giulia Bongiorno, fanno sapere che agiranno in sede legale contro coloro che stanno condividendo Frammenti intimi del video che era stato citato da Beppe Grillo in un intervento a difesa dei quattro indagatie in cui si sosteneva che la giovane fosse consenziente. “Abbiamo appreso che Frammenti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) C’è un nuovo capitolo nel casoviolenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa e che è oggetto di indagine da parteprocura di Tempio Pausania in cui sono indagati, figlio di Beppe, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Iattraverso il loro, Giulia Bongiorno, fanno sapere che agiranno incontro coloro che stanno condividendointimi delche era stato citato da Beppein un intervento a difesa dei quattro indagatie in cui si sosteneva che la giovane fosse consenziente. “Abbiamo appreso chedi ...

ilriformista : L'ex ministro non è mai intervenuto (di @aldotorchiaro) @beppe_grillo #Grillo @AlfonsoBonafede - NicolaPorro : Le parole hanno un peso. E i genitori devono capirlo prima dei figli. Il commento di Antonio De Filippi ?? - repubblica : La famiglia della ragazza che ha denunciato Ciro Grillo e gli amici per violenza sessuale: “Fango su nostra figlia,… - Etya73 : La famiglia della ragazza che ha denunciato Ciro Grillo e gli amici per violenza sessuale: “Fango su nostra figlia,… - Scacciavillani : Il Mo-vi-mento 5 stupri -