Ciro Grillo | genitori ragazza | il video gira tra amici come un trofeo

ilriformista : L'ex ministro non è mai intervenuto (di @aldotorchiaro) @beppe_grillo #Grillo @AlfonsoBonafede - NicolaPorro : Le parole hanno un peso. E i genitori devono capirlo prima dei figli. Il commento di Antonio De Filippi ?? - repubblica : ?? Caso Ciro Grillo, i genitori della ragazza: 'Basta falsita' su nostra figlia' - Mauro73432329 : Giornali italiani ti consiglia: - enrico_farda : RT @giuseppe_genco: La verità comincia a venire fuori. Questo articolo vi aiuta a capire la strategia del finto comico. -

Continua a creare polemiche il video in cui il garante del Movimento 5 Stelle Beppedifende il figliocoinvolto insieme ad altri amici in un presunto stupro di una ragazza straniera. Della vicenda se ne è occupata anche la trasmissione di La7 Di Martedì . L'inviata del ..."Quante falsità su nostra figlia, basta fango: ora deve emergere la verità". È questo lo sfogo dei genitori della ragazza che ha denunciato il figlio di Beppe, e tre suoi amici per la presunta violenza sessuale nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella villa di famiglia a Porto Cervo in Sardegna. Attraverso il loro legale Giulia ...Al dolore, lo strazio, si aggiunge la rabbia. A parlare attraverso il loro legale Giulia Bongiorno sono i genitori della studentessa presunta vittima di stupro che secondo le accuse sarebbe stato comp ...Dopo giorni di silenzio, i genitori di Silvia, la ragazza che accusa di stupro Ciro (il figlio di Beppe Grillo) e i suoi tre amici, tramite il loro legale ...