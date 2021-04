Ciro Grillo e i tre amici accusati di stupro di gruppo, il video condiviso. I genitori: “Corpo trattato come un trofeo” (Di mercoledì 28 aprile 2021) La battaglia si consuma ancora prima che sia deciso il rinvio a giudizio o l’archiviazione per Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. I quattro giovani genovesi sono accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese di 19 anni, che si sarebbe consumata nella casa in Costa Smeralda di Beppe Grillo. Mentre i magistrati della Procura di Tempio Pausania sono pronti a chiudere nuovamente le indagini, emergono nuovi dettagli, cambiano le posizioni di alcuni imputati e si rivedono le accuse. Ciro Grillo e altri tre accusati di stupro: condiviso il video È l’Adnkronos a raccogliere lo sfogo dei genitori della studentessa ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) La battaglia si consuma ancora prima che sia deciso il rinvio a giudizio o l’archiviazione per, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. I quattro giovani genovesi sonodi violenza sessuale diai danni di una studentessa italo-norvegese di 19 anni, che si sarebbe consumata nella casa in Costa Smeralda di Beppe. Mentre i magistrati della Procura di Tempio Pausania sono pronti a chiudere nuovamente le indagini, emergono nuovi dettagli, cambiano le posizioni di alcuni imputati e si rivedono le accuse.e altri trediilÈ l’Adnkronos a raccogliere lo sfogo deidella studentessa ...

