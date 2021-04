Cingolani | transizione ecologica | Via la burocrazia | ripartiamo da sole e vento

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “Il nome Recovery Plan dà l’idea che stiamo mettendo una toppa a qualcosa che è andato storto. Preferisco Next Generation EU e vorrei che agli italiani arrivasse un altro tipo di messaggio: questo è un progetto più ambizioso della semplice ripresa post pandemia, vuole impostare il futuro del Paese per le generazioni a venire”. Lo afferma il ministro della, Roberto, in un’intervista a Repubblica. “Circa 5 miliardi - sottolinea - saranno dedicati ad agricoltura ed economia circolare, 15 alla tutela dei territori e delle risorse idriche, 15 all’efficienza energetica degli edifici e quasi 24 allaenergetica e alla mobilità sostenibile. Gli ultimi due capitoli sono il fulcro del cambiamento che vogliamo innescare con queste misure”. L’Unione europea ha confermato di voler ridurre ...

Lo afferma il ministro dellaecologica, Roberto, in un'intervista a Repubblica . L'Unione europea ha confermato di voler ridurre del 55% le sue emissioni di anidride carbonica ...... in primo luogo, di prorogare il regime di agevolazione, dal 30 giugno 2022, al 31 dicembre 2023", si legge nella bozza del 'decreto', fortemente voluto dal ministro della...Il ministro a Repubblica: "Con il Next Generation EU imposteremo il futuro del Paese per le generazioni a venire" ...Expo Dubai: accordo per la promozione del modello italiano di sviluppo sostenibile e di contrasto ai cambiamenti climatici.