Cina, Russia e Iran. Così gli 007 di Biden fermeranno gli attacchi cyber (Di mercoledì 28 aprile 2021) Russia, Cina, Iran, Corea del Nord. Adesso l’intelligence americana fa nomi e cognomi. Nascerà una nuova struttura degli 007 a stelle e strisce tutta dedicata al controspionaggio e alla prevenzione cibernetica contro gli Stati autoritari, il “Foreign Malign Influence Center”. Il centro sarà coordinato dall’Office of Director of National Intelligence, il più alto organo dell’intelligence Usa, e avrà come obiettivo il contrasto alle operazioni di interferenza condotte dalle agenzie governative dei rivali sistemici di Washington DC. A tre mesi dalla declassificazione del report delle agenzie di intelligence americane che ha rivelato il tentativo da parte del GRU, il Servizio estero del Cremlino, di alterare il risultato delle elezioni presidenziali di novembre, ecco il contrattacco. Dietro alla riforma che porterà alla nuova struttura c’è ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 aprile 2021), Corea del Nord. Adesso l’intelligence americana fa nomi e cognomi. Nascerà una nuova struttura degli 007 a stelle e strisce tutta dedicata al controspionaggio e alla prevenzione cibernetica contro gli Stati autoritari, il “Foreign Malign Influence Center”. Il centro sarà coordinato dall’Office of Director of National Intelligence, il più alto organo dell’intelligence Usa, e avrà come obiettivo il contrasto alle operazioni di interferenza condotte dalle agenzie governative dei rivali sistemici di Washington DC. A tre mesi dalla declassificazione del report delle agenzie di intelligence americane che ha rivelato il tentativo da parte del GRU, il Servizio estero del Cremlino, di alterare il risultato delle elezioni presidenziali di novembre, ecco il contrattacco. Dietro alla riforma che porterà alla nuova struttura c’è ...

