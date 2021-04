Ciclismo | sabato 1° maggio la prima prova del Memorial Sandro Gianoli  

(Di mercoledì 28 aprile 2021) VARESE – Dopo una stagione di assenza forzata ritorna1°ilGianoli, manifestazione inmultiple per la categoria Esordienti giunta alla sesta edizione. Le prime maglie di leader, volute da Cartotecnica Pistolesi e Pi.Erre Sport, verranno assegnate a Samarate, dove le società acquisiranno i primi punti per la classifica sostenuta da All4Cycling nella gara voluta dal Gruppo Sportivo San Macario Valerio Biolo. Sono 250 gli iscritti, equamente suddivisi nelle due gare in programma, nella manifestazione con in palio il 1° Trofeo Antonio Gorlini alla memoria, il 14° Trofeo Francesco Canziani alla memoria, il 4° Trofeo Pasticceria Pariani e il 1° Trofeo Erika Giorgetti alla memoria. La gara degli Esordienti al primo anno partirà alle ore 9 e si disputerà su un circuito, da ...

L'altimetria della tappa, che presenta 4200 metri di dislivello Oggi a Chiavenna (Sondrio) c'è stata la presentazione della tappa, Verbania - Valle Spluga Alpe Motta, km 164, in programma sabato 29 maggio. Magoni: provincia Sondrio in mostra per il Giro d'Italia 2021. Sabato 29 maggio si terrà la tappa del Giro d'Italia 2021 di ciclismo Verbania-Valle Spluga. L'evento è stato presentato mercoledì 28 aprile a Chiavenna, nel corso di una conferenza stampa.