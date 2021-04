Ciclismo | povera Italia! Un 8° posto come miglior piazzamento nelle Classiche Monumento di primavera

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Sonny Colbrelli 8° alla Milano-Sanremo, Alberto Bettiol 28° al Giro delle Fiandre, Davide Formolo 16° alla Liegi-Bastogne-Liegi. Sono questi ii piazzamenti ottenuti dagli italianiultime, disputate a inizioda tradizione (nel 2020 le corse vennero rinviate alla seconda parte dell’anno a causa della pandemia). Proseguiamo col 7°di Kristian Sbaragli alla Amstel Gold Race (prestigiosa Classica, ma non una delle cinque). Passando alle semidi maggior rilievo: Giacomo Nizzolo 2° alla Gent-Wevelgem davanti a Matteo Trentin e a Sonny Colbrelli; Kristian Sbaragli 25° alla Freccia Vallone. Un panorama davvero desolante per l’Italia, storicamente un Paese di riferimento ...

Advertising

BrunoGiannarel1 : Povera ragazza. R.I.P.???? STRADE DI SANGUE – LA PROMESSA DEL CICLISMO SILVIA PICCINI È MORTA DOPO UN INCIDENTE: È S… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo povera

OA Sport

Sportivo sin dalla più tenera età, ha relativamente da poco scoperto ile in particolare la mountain bike, frutto di una terra ancoradi strutture agonistiche all'altezza ma ricca di ...Niente tatticismi, come neldi oggi. Non faceva calcoli. Partiva'. Proprio come lui, puro ... Famiglia molto'. Che gli ha insegnato la dignità. È andato presto a dare una mano a uno zio ...Sonny Colbrelli 8° alla Milano-Sanremo, Alberto Bettiol 28° al Giro delle Fiandre, Davide Formolo 16° alla Liegi-Bastogne-Liegi. Sono questi i migliori piazzamenti ottenuti dagli italiani nelle ultime ...