Ciclismo | Giro di Romandia | a Sagan la seconda tappa

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 aprile 2021) E’ Petera trionfare al termine delladeldi, in Svizzera, la Aigle-Martigny per un tracciato di 168.1 km. Il campione slovacco della Bora-Hansgrohe ha battuto in volata l’italiano Sonny Colbrelli del team Bahrain e il neozelandese Patrick Bevin della Israel. Al comando della classifica generale resta l’australiano Rohan Dennis del team Ineos. Domani è in programma la terza, la La Neuveville-Saint-Imier di 165.7 km. SportFace.