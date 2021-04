Christian De Sica mette in vendita la sua villa di lusso a Capri (Di mercoledì 28 aprile 2021) Christian De Sica e la moglie Silvia Verdone hanno messo in vendita la loro villa a Capri. Si tratta della villa della famiglia, sita alle pendici del monte Solaro Christian De Sica e la moglie Silvia Verdone mettono in vendita la loro lussuosa villa a Capri, di cui sono i proprietari dal 1996. Si tratta di una porzione della dimora “I Quattro venti”, realizzata dal pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder, tra il 1900 e il 1903, e localizzata alle pendici del monte Solaro. La villa, venduta al conte Earl Brewster, fu luogo di soggiorno per lo scrittore D.H. Lawrence che aveva in lavorazione il celeberrimo libro: “L’amante di Lady Chatterley“. Moltissimi artisti ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 aprile 2021)Dee la moglie Silvia Verdone hanno messo inla loro. Si tratta delladella famiglia, sita alle pendici del monte SolaroDee la moglie Silvia Verdone mettono inla loro lussuosa, di cui sono i proprietari dal 1996. Si tratta di una porzione della dimora “I Quattro venti”, realizzata dal pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder, tra il 1900 e il 1903, e localizzata alle pendici del monte Solaro. La, venduta al conte Earl Brewster, fu luogo di soggiorno per lo scrittore D.H. Lawrence che aveva in lavorazione il celeberrimo libro: “L’amante di Lady Chatterley“. Moltissimi artisti ...

Advertising

cronaca_news : Christian De Sica e la moglie Silvia Verdone mettono in vendita la loro villa di Capri: 250 mq e Spa… - FQMagazineit : Capri, Christian De Sica vende la sua villa extralusso: ecco dove si trova e quanto costa - eucromia : Rompiamo i salvadanai @paradisoa1 ? Che dici ? :) Christian De Sica, la villa di Capri è in vendita: ecco quanto… - Affaritaliani : Christian De Sica vende la sua villa di lusso a Capri. Il prezzo non è noto - Sevenpress : In vendita a Capri la villa di Christian De Sica -