Chiara Nasti annuncia la fine dell’amore con Nicolò Zaniolo: “Ho provato a mascherare” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Chiara Nasti annuncia la fine della sua storia d’amore con Nicolò Zaniolo, la stessa che aveva smentito solo qualche giorno fa. Con un messaggio postato su Instagram, la nota influencer chiede a quanti la seguono di non inoltrarle informazioni circa gli spostamenti e le eventuali frequentazioni del campione della Roma perché la loro storia, specifica, è finita. Chiara Nasti: “Zaniolo non sta mancando di rispetto a nessuno” “Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip”, scrive Chiara su Instagram comunicando la fine della sua relazione con Zaniolo, “ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021)ladella sua storia d’amore con, la stessa che aveva smentito solo qualche giorno fa. Con un messaggio postato su Instagram, la nota influencer chiede a quanti la seguono di non inoltrarle informazioni circa gli spostamenti e le eventuali frequentazioni del campione della Roma perché la loro storia, specifica, è finita.: “non sta mancando di rispetto a nessuno” “Hoquanto più potevo per non alimentare i gossip”, scrivesu Instagram comunicando ladella sua relazione con, “ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia ...

