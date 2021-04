Chiara Ferragni vuole fare body positivity ma viene sommersa dalle critiche (Di mercoledì 28 aprile 2021) critiche a non finire sul nuovo post di Chiara Ferragni che voleva promuovere la body positivity mostrando la sua pancia post partum. L’influencer 33enne ha dato alla luce Vittoria il 23 marzo scorso, poco più di un mese fa. Il video di Chiara Ferragni e la body positivity Il video pubblicato da Chiara Ferragni mostra la sua pancia dopo aver fatto un video training dedicato alle donne che hanno partorito. Vittoria, la secondogenita della coppia formata dalla Ferragni e dal cantante Fedez, ha poco più di un mese e la madre sta pensando a tornare in forma, anche con un allenamento fatto in casa. In mise sportiva, leggings e top, Chiara ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 28 aprile 2021)a non finire sul nuovo post diche voleva promuovere lamostrando la sua pancia post partum. L’influencer 33enne ha dato alla luce Vittoria il 23 marzo scorso, poco più di un mese fa. Il video die laIl video pubblicato damostra la sua pancia dopo aver fatto un video training dedicato alle donne che hanno partorito. Vittoria, la secondogenita della coppia formata dallae dal cantante Fedez, ha poco più di un mese e la madre sta pensando a tornare in forma, anche con un allenamento fatto in casa. In mise sportiva, leggings e top,...

HarryInMyHeart9 : RT @tuttababordo: @gitalfaro Eh, bella merda. Dalla campagna contro l'hair shaming promossa da Chiara Ferragni per Pantene in poi non s'è c… - looubear : RT @valtscn: sono pronta a battermi per Valentina Ferragni contro chiunque, qualcun* (coug cough cam*ha*ke) sta marciando sulla questione,… - elixx_05 : RT @AleMissesR5: sono stanca di leggere tweet del genere, lo ripeto per l'ennesima volta: il body positivity solo quando volete voi. Valent… - kittyflwer : @viblou chiara ferragni - ameraiiilfinale : RT @AleMissesR5: sono stanca di leggere tweet del genere, lo ripeto per l'ennesima volta: il body positivity solo quando volete voi. Valent… -