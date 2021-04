Chiara Ferragni, passeggino extralusso per Vittoria: prezzo stellare (Di mercoledì 28 aprile 2021) Chiara Ferragni, spunta un dettaglio clamoroso per quanto riguarda la piccola Vittoria: sapete quanto costa il passeggino? Per i figli si sa, nei limiti del possibile, non si bada mai a spese. Cerchiamo di dargli il meglio del meglio sin dalla nascita, acquistando di tutto e di più tra non pochi sacrifici affinché stiamo comodi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 28 aprile 2021), spunta un dettaglio clamoroso per quanto riguarda la piccola: sapete quanto costa il? Per i figli si sa, nei limiti del possibile, non si bada mai a spese. Cerchiamo di dargli il meglio del meglio sin dalla nascita, acquistando di tutto e di più tra non pochi sacrifici affinché stiamo comodi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

tommaso_buonomo : RT @GianfrancoFeeni: Le mie proposte di buonsenso per sconfiggere la pandemia: 1) Coprifuoco alle 14 ma solo per chi è a favore 2) Affida… - leeveean : Comunque l'ultima volta che ho pensato che una coppia fosse fake, le Iene ci ha subito fatto un servizio e io mi so… - epynefrina : Il fatto che Camihawke pensi che avere due brufoli che manco si vedono sia imperfezione e senta di non raggiungere… - intuttelesalsi : Oggi ho camminato per la prima volta dopo 3 mesi Chiara Ferragni normalizza l’esse zoppi grazie - sempiternalpajn : RT @AleMissesR5: sono stanca di leggere tweet del genere, lo ripeto per l'ennesima volta: il body positivity solo quando volete voi. Valent… -