Chiara Ferragni lancia il suo primo videogioco, ecco dove trovarlo e quanto costa (Di mercoledì 28 aprile 2021) Chiara Ferragni lancia il suo videogioco, ecco dove trovarlo e quanto costa. È nato il primo videogioco dedicato all’impreditrice digitale più famosa del mondo. Si chiama “Rescue Matilda”, nel game un’inedita Chiara Ferragni in versione Super Mario cerca di salvare la sua cagnolina sfidando bocce giganti e cactus pericolosi. L’iconico occhio, invece, diventa una monetina che fa guadagnare punti all’influencer. Sull’account Instagram Chiara Ferragni Brand, il videogioco viene lanciati così: «Iscrivi alla nostra newsletter e gioca al gioco più carino di sempre, Rescue Matilda. Supera tutti i livelli e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 28 aprile 2021)il suo. È nato ildedicato all’impreditrice digitale più famosa del mondo. Si chiama “Rescue Matilda”, nel game un’ineditain versione Super Mario cerca di salvare la sua cagnolina sfidando bocce giganti e cactus pericolosi. L’iconico occhio, invece, diventa una monetina che fa guadagnare punti all’influencer. Sull’account InstagramBrand, ilvieneti così: «Iscrivi alla nostra newsletter e gioca al gioco più carino di sempre, Rescue Matilda. Supera tutti i livelli e ...

