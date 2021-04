Chiara Ferragni e quel messaggio di body positive che non convince (Di mercoledì 28 aprile 2021) Chiara Ferragni e sua sorella Valentina, da sempre additata come la “grassottella” della famiglia, si battono da tempo, sui social all’insegna del body positive e dell’accettazione di sé a 360°, con difetti e imperfezioni. Ma talvolta, gli esempi, soprattutto da parte di Chiara, sembrano talmente tirati per i capelli, che finiscono per sortire l’effetto opposto e scatenare un polverone di critiche anziché di solidarietà. Come è successo con una delle ultime stories pubblicate da Chiara su Instagram, in cui fotografando una pancetta appena accennata (quella, per intenderci, che ognuna di noi accusa dopo il pranzo della domenica, non certo nove mesi di gravidanza) scriveva: “Voglio ricordarvi che tutti i corpi sono perfetti così come sono”. Inevitabili i commenti di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 aprile 2021)e sua sorella Valentina, da sempre additata come la “grassottella” della famiglia, si battono da tempo, sui social all’insegna dele dell’accettazione di sé a 360°, con difetti e imperfezioni. Ma talvolta, gli esempi, soprattutto da parte di, sembrano talmente tirati per i capelli, che finiscono per sortire l’effetto opposto e scatenare un polverone di critiche anziché di solidarietà. Come è successo con una delle ultime stories pubblicate dasu Instagram, in cui fotografando una pancetta appena accennata (la, per intenderci, che ognuna di noi accusa dopo il pranzo della domenica, non certo nove mesi di gravidanza) scriveva: “Voglio ricordarvi che tutti i corpi sono perfetti così come sono”. Inevitabili i commenti di ...

Advertising

giusy_dente : #chiaraferragni mostra la pancia a un mese dal parto: 'Siamo sempre gentili coi nostri corpi' - PorellaOfficial : RT @HuffPostItalia: Chiara Ferragni mostra la pancia dopo il parto: “I nostri corpi sono perfetti in qualunque modo” - Wdreams8 : Tutti:Non esiste il corpo perfetto, ogni corpo è bello. Chiara #Ferragni mette un video della pancia post parto, t… - pazzaXamici20 : @assvrdo eh io no me chiamo chiara ferragni - MaricaGusmitta : RT @HuffPostItalia: Chiara Ferragni mostra la pancia dopo il parto: “I nostri corpi sono perfetti in qualunque modo” -