Chi sono i brigatisti arrestati in Francia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dalla talpa di Montecitorio Alimonti ai condannati all'ergastolo Cappelli, Petrella e Tornaghi: gli ex membri delle Brigate Rosse catturati a Parigi, tutti accomunati da una lunga scia di ... Leggi su today (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dalla talpa di Montecitorio Alimonti ai condannati all'ergastolo Cappelli, Petrella e Tornaghi: gli ex membri delle Brigate Rosse catturati a Parigi, tutti accomunati da una lunga scia di ...

Advertising

GassmanGassmann : I cambiamenti climatici sono il problema N1 . Se non agiamo in fretta e con determinazione, per i nostri figli e pe… - virginiaraggi : Stasera sono con i cittadini e i residenti del quartiere Villaggio Prenestino. Largo Scapoli è finalmente illuminat… - reportrai3 : A chi danno il 2x1000 i militanti della Lega, se di partiti ce ne sono due? Alla nuova Lega Salvini Premier o alla… - dmitriy_s_20 : @LuxWombat A parte i LP <3 non conosco manco mezzo di altri 3... mi ricordo anni fa quando sapevo (quasi) ogni arti… - FrancescoBora1 : @Augusto98924459 @capuanogio Chi ci sta portando allo scudetto, sono due vostri scarti, Conte e Marotta. Ma voi avete Pirlo?????? -