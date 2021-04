Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 28 aprile 2021 su Rai 3 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questa sera – 28 aprile 2021 – va in onda una nuova imperdibile puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. In particolare si torna a parlare di un caso tra i più seguiti degli ultimi anni, la scomparsa di Denise Pipitone. Ecco tutte le anticipazioni. “La nostra più grande solidarietà a Piera Maggio, ma non siamo noi che rubiamo i bambini”: così ha commentato Gennaro Spinelli, il presidente dell’UCRI, l’Unione delle Comunità Romanès in Italia, sul presunto coinvolgimento nel caso Denise Pipitone. Una vicenda ancora oscura, sulla quale continuerà ad indagare Chi l’ha visto? in onda mercoledì 28 aprile alle 21.20 su Rai 3, con Federica Sciarelli, attraverso nuovi documenti inediti. Si ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questa sera – 28– va in onda una nuova imperdibiledi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. In particolare si torna a parlare di un caso tra i più seguiti degli ultimi anni, la scomparsa di Denise Pipitone. Ecco tutte le. “La nostra più grande solidarietà a Piera Maggio, ma non siamo noi che rubiamo i bambini”: così ha commentato Gennaro Spinelli, il presidente dell’UCRI, l’Unione delle Comunità Romanès in Italia, sul presunto coinvolgimento nel caso Denise Pipitone. Una vicenda ancora oscura, sulla quale continuerà ad indagare Chi? in onda mercoledì 28alle 21.20 su Rai 3, con Federica Sciarelli, attraverso nuovi documenti inediti. Si ...

Advertising

vladiluxuria : Finalmente è stato calendarizzato in Senato il #DDLZan #DDLZanLeggeControOmofobia un passo in più verso una legge d… - FedericoDinca : Il lungo applauso che l'aula del @SenatoStampa ha tributato a Ministro @robersperanza è la migliore risposta a chi… - borghi_claudio : @FartFromAmerika Lotta di classe. Il tutelato ha vinto contro l'autonomo, il vecchio ha vinto contro il giovane. Mi… - _sere1325 : RT @tiemaisuccesso: 'l'ansia chi la risolve se te ne vai' giovanni ha deciso che oggi sarebbe stato lui a risolvere l'ansia di lei. giuli… - FulviaFrongia : RT @Gianmar26145917: #Speranza al #Senato: 'La battaglia politica non può essere azzardo sulla pelle dei cittadini' Così parlò chi non ha a… -