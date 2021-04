Chi è Ryan Friedkin, presunto nuovo compagno di Diletta Leotta? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ecco chi è Ryan Friedkin, uomo noto che stato paparazzato con Diletta Leotta Ryan Friedkin è un nome entrato alla ribalta della cronaca rosa italiana per essere stato paparazzato con Diletta Leotta. I due infatti sono stati pizzicati da Dagospia mentre si scambiavano un bacio appassionato. Ma chi è esattamente Friedkin? Nato il 23 aprile 1990, Ryan Friedkin è figlio dell’imprenditore texano Thomas Daniel Friedkin, noto come Dan nonché vicepresidente della AS Roma. Trasferitosi da poco nella Capitale, il ragazzo sta apprendendo la lingua italiana ed è l’unico dei suoi quattro fratelli a seguire le orme del padre. Appassionato di cinema e di sport, Ryan ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ecco chi è, uomo noto che stato paparazzato conè un nome entrato alla ribalta della cronaca rosa italiana per essere stato paparazzato con. I due infatti sono stati pizzicati da Dagospia mentre si scambiavano un bacio appassionato. Ma chi è esattamente? Nato il 23 aprile 1990,è figlio dell’imprenditore texano Thomas Daniel, noto come Dan nonché vicepresidente della AS Roma. Trasferitosi da poco nella Capitale, il ragazzo sta apprendendo la lingua italiana ed è l’unico dei suoi quattro fratelli a seguire le orme del padre. Appassionato di cinema e di sport,ha ...

Advertising

nigritha_ : scusatemi ma in che senso Francesc0 M0nte e Lee Ryan duettano ?????? dove sono i Blue rivoglio A Chi Mi Dice rivoglio… - SVespy13 : Kaia è indubbiamente splendida,ma io sarei più per far recitare giovani attrici emergenti,o comunque chi fa questo… - occhio_notizie : Diletta Leotta e Can Yaman stanno ancora insieme? Pare di no - infoitcultura : Diletta Leotta, chi è Ryan Friedkin età, anni, patrimonio, Roma. Tutto sul nuovo flirt della giornalista - VPanatta : @MarcussReading @siporcuba Si certo ma preferirei che Ryan stesse alla larga da chi si fidanza per finta e solo per… -