Chi è Lorenzo Campi, nuovo presunto amore di Tommaso Zorzi? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ecco chi è Lorenzo Campi, nuovo presunto compagno del vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi Lorenzo Campi è al centro del gossip in queste ultime ore per essere stato immortalato da Chi assieme a Tommaso Zorzi per le vie di Milano. Stando a quanto riporta il settimanale, pare che i due si siano conosciuti grazie ad un’amica in comune, Didi. Ma chi è esattamente Lorenzo? Lorenzo Campi è un giovane ricco rampollo della “Torino che conta” ed è molto appassionato di arte, di cui pare essere collezionista. Lorenzo e Tommaso si sarebbero scambiati dei messaggi per poi iniziare una relazione a distanza, l’uno a Milano e l’altro a ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ecco chi ècompagno del vincitore del GF Vip 5è al centro del gossip in queste ultime ore per essere stato immortalato da Chi assieme aper le vie di Milano. Stando a quanto riporta il settimanale, pare che i due si siano conosciuti grazie ad un’amica in comune, Didi. Ma chi è esattamenteè un giovane ricco rampollo della “Torino che conta” ed è molto appassionato di arte, di cui pare essere collezionista.si sarebbero scambiati dei messaggi per poi iniziare una relazione a distanza, l’uno a Milano e l’altro a ...

Advertising

guerini_lorenzo : Nel giorno del 76° Anniversario della #FestadellaLiberazione il nostro pensiero e la nostra gratitudine vanno a chi… - ManuelaBellipan : @lorenzo_massari @AgrandeAt @MariaNadiaMai2 @mpnamp @mpiacenonaver1 Quindi lei sa @mpiacenonaver1 che lavoro fa, ma… - trescogli : Quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! chi vuol esser lieto, sia: di doman non c’è certezza. Quest’è Bac… - clalala26 : Zorzash per sempre??... lorenzo chi?? #ilpuntoz - danielegenito : RT @BookMarvels: Buongiorno oggi vi parliamo di una storia profonda, scritta da @LorenzoMarone che ci ha fatto commuovere per l’intensa sem… -