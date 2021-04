Chelsea | il tweet virale su Kanté | “Il 71% della Terra è coperto d’acqua | il resto da lui”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “Il 71%, ilda N’Golo”. Questa la frase pubblicata dalsul profilo Twitter ufficiale del club, accompagnata dalla heat map del francese nella straordinaria partita giocata all’Alfredo di Stefano contro il Real Madrid, semifinale di andataChampions League 2020/2021 disputatasi ieri sera. About 71 % of the earth’s surface is water-covered, the rest is covered by N’Golo Kante. #RMACHE @PerfectPlay pic.twitter.com/lUz8P2HhPx —FC (@FC) April 27, 2021 SportFace.