Che cos’è il Giro-E? Un Giro d’Italia in pedalata assistita

Il Giro-E 2021 scatterà l'8 maggio dalla città di Torino e arriverà il 30 a Milano, proprio come il Giro classico. Si tratta dell'unico evento al mondo di questo genere, che si corre su delle bici con pedalata assistita. Un'esperienza che affianca quella del Giro d'Italia, proprio quando si svolge il classico Giro d'Italia, ed offre a tutti coloro che vorranno parteciparvi l'emozione di firmare il foglio gara prima di partire, di concorrere per una delle sei maglie in palio, ed essere premiato sul podio. Questo format, organizzato dallo stesso organizzatore del Giro d'Italia, ovvero RCS Sport, è arrivato alla terza edizione ...

