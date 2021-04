Che cosa sappiamo della “variante indiana”

Advertising

AmorosoOF : Ci vediamo e ci sentiamo tra poco su @rtl1025! Mi sono messa la prima cosa che ho trovato ????????? #suite1025… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Andremo in Veneto a vedere cosa è successo nella seconda ondata: l'allontamento del pr… - fattoquotidiano : QUI DENTRO SI MUORE, FUORI SI RIDE E SI BEVE | 'La tutela della salute è uno dei pilastri della nostra Costituzione… - alexxxandersss : @Federica989111 Bella figura che ha fatto la Lega. La Meloni presenta un Odg per abolire il coprifuoco e loro - che… - _I_ris : I liam e louis di ora prenderebbero a schiaffi quelli di 9 anni fa che hanno fatto quello che hanno fatto.Non vanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa

la Repubblica

La mia idea èil Ftse Mib ora possa muoversi o in laterale o in negativo, ritenendo più difficile un rialzo dai livelli attuali nel breve.può dirci in merito al recente andamento del Dax e ...Vero ènegli ultimi giorni qualcuno ha anche prenotato un soggiorno in estate. Ma in tantissimi ... Siamo i primi a voler capiresia realmente successo, ma le eventuali responsabilità penali ...Paolo Bassetti e la moglie si sono prenotati da quasi un mese, e aspettano. Altri, senza patologie, sono stati già vaccinati. "In Emilia funziona meglio" ...Limiti di orario in vigore in almeno 15 Paesi, solo la Gran Bretagna non applica restrizioni (ANSA) ...