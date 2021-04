Champions: Marcelo scelto come scrutatore, Chelsea a rischio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Possibile imprevisto per Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid: il calciatore, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo, è stato convocato per lavorare in un seggio elettorale ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Possibile imprevisto per, terzino sinistro del Real Madrid: il calciatore, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo, è stato convocato per lavorare in un seggio elettorale ...

Advertising

MatteoR2798 : RT @CalcioFinanza: #Marcelo nominato scrutatore per le elezioni a #Madrid: a rischio il ritorno in #Champions con il #Chelsea - ilriformista : I legali del Real Madrid al lavoro per liberare #Marcelo in vista dell'importante match - tacc94 : RT @CalcioFinanza: #Marcelo nominato scrutatore per le elezioni a #Madrid: a rischio il ritorno in #Champions con il #Chelsea - aveck1989 : RT @CalcioFinanza: #Marcelo nominato scrutatore per le elezioni a #Madrid: a rischio il ritorno in #Champions con il #Chelsea - ilnonnosimpson : RT @CalcioFinanza: #Marcelo nominato scrutatore per le elezioni a #Madrid: a rischio il ritorno in #Champions con il #Chelsea -