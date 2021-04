Champions League | Psg-Manchester City 1-2 | la sblocca marquinhos | la ribalta Mahrez

Advertising

ESPNFC : Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus: Karim Benzema - 15 Cristiano Ronaldo - 14 - Gazzetta_it : Solo in #ChampionsLeague: 11 #anni fa l'impresa dell'#Inter di #Mourinho a #Barcellona. Con @filippomricci - SkySport : Real Madrid, Marcelo scrutatore alle elezioni: salta il ritorno col Chelsea? - mcfcnewsapp : Paris St-Germain v Man City: Champions League tie not a personal battle - Mauricio Pochettino: - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS LEAGUE - PSG-Manchester City 1-2, gli inglesi vincono in rimonta -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Il Manchester City ribalta in soli sette minuti il Psg al Parco dei Principi nella semifinale d'andata di. I francesi avevano chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete realizzata dal capitano Marquinhos al 15', ma nella ripresa un gol fortunato di De Bruyne (64') e una barriera ...Madrid , 28 aprile 2021 " L' 1 - 1 tra il Real Madrid e il Chelsea nell'andata delle semifinali dilascia aperto ogni discorso, ma i "Blancos" rischiano seriamente di perdere una loro pedina fondamentale in vista del match di ritorno che si disputerà tra una settimana a Stamford ...PSG host Man City tonight in the first leg of their huge Champions League semi-final. The French champions have battled past Barcelona and Bayern Munich to reach this stage, while City have seen ...Manchester City took a big step towards their first Champions League final as goals by Kevin De Bruyne and Riyad Mahrez earned them a 2-1 comeback ...