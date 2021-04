Champions League, PSG-Manchester City 1-2: highlights e tabellino della semifinale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Champions League, PSG-Manchester City: ecco highlights e tabellino della semifinale che si è appena conclusa. Il Manchester City si impone sul campo del Paris Saint-Germain nella semifinale di andata della Champions League: 2-1 il risultato finale a favore della squadra di Guardiola al termine di una sfida spettacolare e ricca di colpi di scena. A passare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021), PSG-: eccoche si è appena conclusa. Ilsi impone sul campo del Paris Saint-Germain nelladi andata: 2-1 il risultato finale a favoresquadra di Guardiola al termine di una sfida spettacolare e ricca di colpi di scena. A passare L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ESPNFC : Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus: Karim Benzema - 15 Cristiano Ronaldo - 14 - Gazzetta_it : Solo in #ChampionsLeague: 11 #anni fa l'impresa dell'#Inter di #Mourinho a #Barcellona. Con @filippomricci - SkySport : Real Madrid, Marcelo scrutatore alle elezioni: salta il ritorno col Chelsea? - Cesarcp5 : RT @DiMarzio: #UCL | Il #ManCity vince in rimonta con De Bruyne e Mahrez: contro il #PSG finisce 2-1 - lauuuu_92 : RT @OptaPaolo: 3 - Kevin De Bruyne è il quarto giocatore che ha segnato in tre gare consecutive di Champions League contro il PSG, dopo Lio… -