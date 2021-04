Champions League, Paris-Manchester City: le formazioni ufficiali del match (Di mercoledì 28 aprile 2021) Alle ore 21.00 in campo Real Madrid e Chelsea.Si avvicina la prima semifinale di Champions League che vedrà opposti blancos e Blues, le formazioni ufficiali del match.Paris SAINT-GERMAIN (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé. All: PochettinoManchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gündogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva. All: Guardiola Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 aprile 2021) Alle ore 21.00 in campo Real Madrid e Chelsea.Si avvicina la prima semifinale diche vedrà opposti blancos e Blues, ledelSAINT-GERMAIN (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé. All: Pochettino(4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gündogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva. All: Guardiola

