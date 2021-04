Champions League, harakiri PSG: il Manchester City si impone 1-2 in rimonta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Foto di Yoan Valat / Ansa Al Manchester City la semifinale d’andata di Champions League: il PSG va in vantaggio, poi si spegne nella ripresa e subisce la rimonta Dopo il pareggio per 1-1 fra Real Madrid e Chelsea maturato nella prima semifinale di Champions League giocata ieri, questa sera è andata in scena la seconda sfida fra le 4 migliori d’Europa. Un match che prometteva spettacolo vista la caratura delle squadre in campo e non ha deluso le attese. Caratura è il termine adatto, si parla di oro, di stelle comprate con i petroldollari degli sceicchi (per altro cugini) proprietari di Paris Saint-Germain e Manchester City. Neymar e Mbappè da una parte, le due stelle pronte a prendersi la scena lasciata da Messi e Ronaldo; ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Foto di Yoan Valat / Ansa Alla semifinale d’andata di: il PSG va in vantaggio, poi si spegne nella ripresa e subisce laDopo il pareggio per 1-1 fra Real Madrid e Chelsea maturato nella prima semifinale digiocata ieri, questa sera è andata in scena la seconda sfida fra le 4 migliori d’Europa. Un match che prometteva spettacolo vista la caratura delle squadre in campo e non ha deluso le attese. Caratura è il termine adatto, si parla di oro, di stelle comprate con i petroldollari degli sceicchi (per altro cugini) proprietari di Paris Saint-Germain e. Neymar e Mbappè da una parte, le due stelle pronte a prendersi la scena lasciata da Messi e Ronaldo; ...

