Champions League, che corsa: è una lotta serrata (Di mercoledì 28 aprile 2021) La lotta per i posti Champions League renderà interessante la Serie A nelle ultime giornate. Tanti scontri diretti e partite delicate: il calendario Sei squadre per tre posti, quelli che ti cambiano una stagione, che ti qualificano per la Champions League. La classifica è molto corte e lasciando l’Inter, che sta già percorrendo la strada verso la conquista della Serie A, la lotta è serrata. La Roma sembra attualmente la squadra con meno possibilità. La classifica delle sette sorelle: che lotta per i posti Champions League INTER: 79 punti ATALANTA: 68 punti NAPOLI: 66 punti JUVENTUS: 66 punti MILAN: 66 punti LAZIO: 61 punti * ROMA: 55 punti * Una gara in meno, quella non disputata contro il Torino lo ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 aprile 2021) Laper i postirenderà interessante la Serie A nelle ultime giornate. Tanti scontri diretti e partite delicate: il calendario Sei squadre per tre posti, quelli che ti cambiano una stagione, che ti qualificano per la. La classifica è molto corte e lasciando l’Inter, che sta già percorrendo la strada verso la conquista della Serie A, la. La Roma sembra attualmente la squadra con meno possibilità. La classifica delle sette sorelle: cheper i postiINTER: 79 punti ATALANTA: 68 punti NAPOLI: 66 punti JUVENTUS: 66 punti MILAN: 66 punti LAZIO: 61 punti * ROMA: 55 punti * Una gara in meno, quella non disputata contro il Torino lo ...

