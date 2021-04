Champions League calcio femminile sempre più ricca: 24 milioni da redistribuire (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il calcio femminile è senza ombra di dubbio uno degli sport in maggiore crescita negli ultimi anni. La UEFA Women’s Champions League 2021/2022 avrà un valore estremamente importante, non solo per la rilevanza sportiva della manifestazione, ma anche perchè sarà caratterizzata da un sensibile aumento degli investimenti. Il Comitato Esecutivo UEFA, infatti, ha approvato il nuovo modello per la massima competizione continentale per club femminili con ben 24 milioni di euro da redistribuire al calcio femminile in Europa. Tra le modifiche di maggiore rilievo c’è la centralizzazione delle sponsorizzazioni e dei diritti televisivi dalla fase a gironi in avanti. Un sistema per avvicinare al gigantesco giro d’affari della versione maschile ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilè senza ombra di dubbio uno degli sport in maggiore crescita negli ultimi anni. La UEFA Women’s2021/2022 avrà un valore estremamente importante, non solo per la rilevanza sportiva della manifestazione, ma anche perchè sarà caratterizzata da un sensibile aumento degli investimenti. Il Comitato Esecutivo UEFA, infatti, ha approvato il nuovo modello per la massima competizione continentale per club femminili con ben 24di euro daalin Europa. Tra le modifiche di maggiore rilievo c’è la centralizzazione delle sponsorizzazioni e dei diritti televisivi dalla fase a gironi in avanti. Un sistema per avvicinare al gigantesco giro d’affari della versione maschile ...

