Champions: Il Manchester City vince in rimonta in casa del Psg (1-2) (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'illusione del Paris Saint Germain dura un tempo. Il Manchester City soffre ma poi viene fuori alla distanza giocando il calcio che insegna Pep Guardiola e, alla fine, sbanca il Parco dei Principi: 1-2. Nella semifinale di andata della Champions gli ospiti vincono, anche con un pizzico di fortuna, come in occasione dei gol dei Citizens, mentre il Psg paga la serata negativa di Mbappé L'articolo proviene da Firenze Post.

