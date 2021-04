Champions | il City espugna Parigi | 2-1 in rimonta al PSG

Leggi su agi

(Di mercoledì 28 aprile 2021) AGI - Il Manchesterpiazza il colpaccio al Parco dei Principi e si aggiudica l'andata delle semifinali dicon il PSG. Finisce 2-1 ingrazie alle reti di De Bruyne e Mahrez, dopo l'iniziale vantaggio di Marquinhos. Vittoria pesantissima per la squadra di Guardiola, che si prende un bel vantaggio in vista del ritorno in casa all'Etihad Stadium. Partono meglio i francesi e al quarto d'ora la sbloccano grazie alla zuccata di Marquinhos, che stacca sul corner di Di Maria e batte Ederson per l'1-0. I citizens vanno in affanno e soltanto nel finale di primo tempo si fanno vedere pericolosamente con Foden, che riceve da Silva dopo un errore della difesa, sparando però centrale sui guantoni di Navas. Nella ripresa la squadra di Guardiola aumenta la pressione e nel giro di pochi minuti, dal 64' al 71', ribalta ...