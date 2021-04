Chadwick Boseman, la reazione dei famigliari alle polemiche dell’Oscar (Di mercoledì 28 aprile 2021) La famiglia del compianto Chadwick Boseman si è espressa, attraverso le parole del fratello Derrick, in merito alle accese polemiche che hanno dominato il dibattito intorno agli Oscar 2021. I famigliari del protagonista di “Black Panther”, nominato come Miglior Attore per la sua ultima intensa performance in “Ma Rainey’s Black Bottom”, si dicono sereni. Ai loro occhi, ciascuno degli ottimi candidati meritava di vincere, e non ritengono che Boseman sia stato derubato del riconoscimento postumo. Congratulandosi con Anthony Hopkins per la vittoria, Derrick ha dichiarato che per Chadwick la statuetta rappresentava una conquista, non un’ossessione. Le accuse all’Academy Resterà da vedere se questa presa di posizione pacificatrice sarà sufficiente a placare la bufera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) La famiglia del compiantosi è espressa, attraverso le parole del fratello Derrick, in meritoacceseche hanno dominato il dibattito intorno agli Oscar 2021. Idel protagonista di “Black Panther”, nominato come Miglior Attore per la sua ultima intensa performance in “Ma Rainey’s Black Bottom”, si dicono sereni. Ai loro occhi, ciascuno degli ottimi candidati meritava di vincere, e non ritengono chesia stato derubato del riconoscimento postumo. Congratulandosi con Anthony Hopkins per la vittoria, Derrick ha dichiarato che perla statuetta rappresentava una conquista, non un’ossessione. Le accuse all’Academy Resterà da vedere se questa presa di posizione pacificatrice sarà sufficiente a placare la bufera ...

